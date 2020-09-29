Евроинтеграция довела Украину до экономического краха

Евроинтеграция довела Украину до экономического краха
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Нынешние власти Незалежной уничтожили 90% инфраструктуры, доставшейся в наследство от Советского Союза

Постмайданные вожди на пути к евроинтеграции за шесть лет угробили украинскую экономику и промышленность, зато смогли многократно поднять тарифы. Об этом заявил бывший замгенпрокурора Незалежной Ренат Кузьмин.

По его словам, доставшаяся новой Украине в наследство от СССР инфраструктура уничтожена на 90%. Экс-чиновник обвинил действующего президента страны Владимира Зеленского в сдаче украинской экономики Западу в угоду политическим интересам.

"По сути, он ее уничтожил. У нас нет своей национальной экономики", – сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт считает, что у Киева нет никаких выгод в его стремлении вступить в НАТО и Евросоюз, поскольку эти движения нисколько не напугали Россию и не принесли благ Незалежной, например, страна не получила назад Донбасс и Крым. Нет дивидендов ни военных, ни политических, подчеркнул Кузьмин. Более того, "нет ни одной страны, с которой Украина не поссорилась бы", указал он.

"А теперь что касается экономики – за это время Украина потеряла несколько миллионов. По самым скромным подсчетам мы потеряли шесть миллионов населения. Рождаемость в сравнении со смертностью меньше в два раза", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Кроме того, 40% земель соборной пребывают в плачевном экологическом состоянии, 90% всех предприятий энергетического сектора и 90% железнодорожного состава изношены, тоже самое касается и большинства крупных промышленных заводов и фабрик, перечислил Кузьмин.

"Квартплата выросла в 10 раз, отопление в 12, газ в 11. Доллар подрос уже на 350%. Это все продолжается. Наша авиационная промышленность не получила за это время ни одного заказа. Наше судостроение за это время не спустило ни одного корабля. Это правда. Добыча угля упала в два раза – вот результаты нашей евроинтеграции", – резюмировал бывший представитель Генпрокуратуры Украины.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил пану Зеленскому, что Евросоюз не является благотворительной организацией и банкоматом. В Брюсселе считают, что лучший вариант поддержать Киев – это помочь реформировать соборную. Однако провести реформы могут лишь сами украинцы, подчеркнул Боррель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Stas Hamilton
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Да все это маскальские байки: незалежная -богатая и сильная,як николи. Хероям-сала
ВВП
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Это Россия и Германия против Украины все это и затевали, России не нужны конкуренты. Долар тоже скоро попадает под раздачу, основно валютой будет евро.
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