Судно направляется в немецкий порт

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая имеет все технические ресурсы для участия в достройке трубопровода "Северный поток – 2", резко изменила курс. Теперь судно направляется в противоположную от места строительства сторону.

Такие данные приведены на сайте, где можно отследить перемещение судов Marine Traffic.

С середины лета "Фортуна" стояла в порту Росток, который располагается всего в 150 км от места возведения трубопровода – порта Мукран. Согласно данным портала, теперь баржа взяла курс на германский порт Висмар. Это место стоянки водного транспорта находится значительно дальше базы строительства. "Фортуна" прибудет в пункт назначения 30 сентября.

Напомним, баржа считается одним из кандидатов на завершение строительства трубопровода. Некоторые эксперты объясняли ее нахождение в Ростоке тем, что судно проходило необходимую модернизацию с помощью европейских партнеров.

Этим же объяснялись неожиданные морские кульбиты судна снабжения "Иван Сидоренко", который, предположительно, также будет участвовать в достройке трубопровода.

