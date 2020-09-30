Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта

Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Девальвация рубля продолжится": озвучен прогноз
В ближайшее время российская валюта упадет до 100 рублей к валюте США

На Московской бирже утром в среду, 30 сентября, евро стоил 92,4 руб., доллар – 78,8 рубля. При этом инвесторы продолжают избавляться от дешевеющей российской валюты. Конфликт в Нагорном Карабахе стал еще одним негативным фактором, влияющим на курс рубля и поведение биржевых игроков.

Финансисты опасаются, что Москва ввяжется в конфликт между Баку и Ереваном. Причем не важно, на чьей стороне, главное, что вокруг нее скопилось много геополитических проблем – ситуация в Белоруссии, инцидент с Алексеем Навальным, сложности с "Северным потоком-2", обсуждение новых санкций в ЕС и США. На этом фоне рубль становится все менее привлекательным.

Масла в огонь подливают СМИ. Созданная ими шумиха привела к тому, что граждане начали скупать доллары, отмечает трейдер Артем Звездин.

"Физические лица создают избыточное предложение рублей и спрос на валюту. Конечно, банки вынуждены закупать доллары в угоду спроса на валюту, что также влияет на курс",

– пояснил эксперт "Утру.ру". Все указанные факторы в комплексе продолжают негативно влиять на рынок. Поэтому весьма вероятно, что рубль в ближайшее время уйдет в диапазон 80-100 за 1 доллар. Однако дальше произойдет перелом.

"Крупные банки начнут избавляться от долларов, так как данная цена привлекательна, – убежден Звездин. – Кроме того, к этому времени большинство игроков удовлетворит свой спрос. Таким образом, на рынках произойдет стабилизация и укрепление рубля на отметке 73-75 за доллар".

По оценке эксперта, рубль укрепится еще до конца 2020 года. Поэтому сейчас он не рекомендует гражданам покупать иностранную валюту. А вот после того, как доллар вернется к отметке 73-75 руб., можно подумать и о создании валютного запаса. 

Ранее рубль попал в печальный топ-3 мировых валют, обесценившихся больше всего.

Николай ВИКТОРОВ

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