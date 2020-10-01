Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз

Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
продолжениеДоллар дорожает: болезнь Трампа повлияла на валютные рынки
Российская валюта находится под угрозой обвала

От ситуации в Нагорном Карабахе сейчас во многом зависит, что будет с рублем. При условии, что конфликт между Арменией и Азербайджаном обострится, курс доллара может вырасти до 82-83 рублей. 

Эксперт Никита Масленников считает, что в таком случае не обойдется без вмешательства Центробанка РФ, которому придется принимать определенные меры, чтобы хоть как-то выровнять курс, пишет URA.RU. 

Но эксперт считает, что окончательные прогнозы давать пока рано. Экономист подчеркнул, что рубль может вернуться к отметке 70-75 за доллар, если ситуацию в Нагорном Карабахе и другие геополитические риски удастся стабилизировать. 

К слову, недавно стало известно, что рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют.

Экономисты считают, что сейчас российская валюта оказалась в критическом положении, которое продолжит ухудшаться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей