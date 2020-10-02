"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод

"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеДостройка "Северного потока-2" зависит от Тихановской
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться

Политические препятствия, с которыми столкнулся проект "Северный поток-2", будут преодолены, поскольку Европе необходимы дополнительные поставки энергоресурсов из России. Более того, трубопроводную сеть между РФ и ЕС в перспективе придется значительно расширить для подачи в европейский регион водорода.

По мнению замруководителя Института Европы РАН Владислава Белова, ни ЕС, ни конкретно Германия не смогут в обозримом будущем обеспечить свои потребности в водороде: ни в так называемом "зеленом", для производства которого используется энергия из возобновляемых источников, ни в "голубом" и "бирюзовом" водороде, который можно получать, например, из России.

Но чтобы поставлять водород в европейский регион, нужны новые мощности трубопроводной системы. Использовать действующий "Северный поток", строящийся "Северный поток-2" или даже газотранспортную систему Украины не получится, потому что по этим трубам поставляется другой газ. Выходом в данной ситуации может стать прокладка нового газопровода по дну Балтийского моря – некий "Северный поток-3".

"Вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно",

цитирует РИА "Новости" Белова.

Газопровод Северный поток", проложенный от РФ до ФРГ через Балтийское море, был запущен в эксплуатацию в 2012 году. Совокупная мощность двух его ветвей – 55 млрд кубометров газа в год.

Сейчас идет строительство аналогичного газопровода "Северный поток-2". Данный проект сталкивается с активным противодействием со стороны США и негативно настроенных к РФ стран ЕС.

Ранее в Германии уже пытались обосновать свою поддержку российскому газопроводу будущей "водородной стратегией".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Кому надо, тот пусть этот газопровод и финансирует. А то Россия проплатила строительство "Северного потока -2", а немцы не дают его закончить, так как газ не нужен. Отметелил бы шишек из Газпрома. Считай из народного кармана профинансировали стройку, которая их бы обогатила. А народ и без денег, и без прибыли и без газа в большинстве своём сидит.
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