Доллар дорожает: болезнь Трампа повлияла на валютные рынки

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На нефтяных биржах тоже зафиксирован обвал цен

Российский рубль начал пятницу, 2 октября, со значительного снижения. На Московской бирже он потерял 83 коп. к доллару и 82 коп. к евро. По состоянию на 10.40 мск курс доллара составляет 78,16 руб., курс евро – 91,68 рубля.

Одновременно падают цены на нефть. Так, стоимость средиземноморской марки Brent, от которой зависит российская URALS, по фьючерсным контрактам с поставками в декабре снизалась на 3% до уровня $39,66 за баррель. Американская WTI подешевела $37,45 за баррель уже по ноябрьским контрактам.

Аналитики полагают, что негативное влияние на мировые рынки оказало сообщение о подтвержденном у президента США Дональда Трампа коронавирусе. 

В начале ноября в США запланированы выборы президента. Трамп претендует на второй срок. В октябре должны состояться очные дебаты кандидатов, результаты которых обычно оказывают решающее влияние на исход голосования. Первый раунд теледебатов прошел на этой неделе.

Николай ВИКТОРОВ

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