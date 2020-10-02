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Американские производители кукурузы столкнулись с серьезными трудностями. Цены на необходимые фермерам фосфорные удобрения в третьем квартале 2020 г. подскочили на 29%, достигнув максимума за последнее десятилетие. Причиной подорожания стали действия России.
Главными поставщиками фосфорных удобрений в США являются Россия и Марокко. В прошлом году американцы закупили в РФ более 767 тыс. тонн этого сырья почти на 300 млн долларов, передает Bloomberg. Однако недавно российская компания "ФосАгро" заявила, что больше не будет продавать свою продукцию США, предпочитая сотрудничать с Канадой и Бразилией. Это вызвало шок в США и привело к росту внутренних цен на кукурузные удобрения.
Как поясняет издание, к решению российских поставщиков покинуть американский рынок подтолкнула жалоба компании по производству удобрений в США Mosaic Co на несправедливое субсидирование закупок. Началось внутреннее расследование, и США пригрозили повысить пошлины на поставки из РФ и Марокко, что и привело к их отказу сотрудничать.
Зато теперь Mosaic Co занимает 90% американского рынка удобрений, необходимых для выращивания кукурузы, цены идут вверх, фермеры и производители популярной в США продукции из кукурузы в панике. Чтобы как-то спасти положение, американцы пытаются срочно договориться о поставках фосфорных удобрений из Китая, но пока трейдеры готовятся к сокращению объемов выращиваемой в США кукурузы.
Ранее стало известно о крупных закупках США российской нефти.
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