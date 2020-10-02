Благосостояние пенсионеров в России связали с размером страны

Благосостояние пенсионеров в России связали с размером страны
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лидерами в данном показателе являются Исландия, Швейцария и Норвегия

Размеры российского государства и слишком низкий уровень доходов наших граждан объясняют тот факт, что РФ занимает одно из последних мест по уровню благосостояния и финансового благополучия пенсионеров. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Так он прокомментировал соответствующий рейтинг, составленный аналитиками французского инвестбанка Natixis. Лидерами показателя в 2020 г. стали Исландия, Швейцария и Норвегия. США добрались до 18 места, а Россия оказалась на 38-м из 44 мест, как, собственно, и в предыдущие годы.

Остапкович отметил, что "формирование пенсии зависит от тактических и стратегических воззрений" государства, то есть разные страны к таким выплатам относятся неодинаково. Так,  пенсионная система в Норвегии держится на нефтяных доходах, причем пенсионный фонд там размером в две трети ВВП России. Население же северного Королевства составляет около пяти миллионов человек, напомнил эксперт.

"Поэтому у них минимальная пенсия в переводе на наши деньги с кроны – чуть ли не 160-180 тыс рублей. У нас нет такого отчисления огромного", – сказал Остапкович изданию "Говорит Москва".

Кроме того, напомнил специалист, по стандартам Международной организации труда пенсия должна держаться на уровне 40% от медианной зарплаты. Российская Федерация в целом эту планку сохраняет, однако сами медианные зарплаты очень низки.

"35 тысяч? Ну что это! Такой нет средней в Европе, ну может, в Румынии или Болгарии", – пояснил эксперт.

Ранее сегодня мы писали о том, какие в России запланированы индексации пенсий и пособий в 2021 году. Размер и график повышения выплат уже определены.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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