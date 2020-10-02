По обороноспособности Украины нанесен колоссальный удар

По обороноспособности Украины нанесен колоссальный удар
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В центре нового скандала в Незалежной - арест акций ведущего предприятия по производству авиадвигателей

Обороноспособности Украины нанесен реальный удар из-за ареста акций ведущего отечественного производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

По его данным, в связи со сложившейся ситуацией Киев недополучил около 14 млрд гривен.

"Каждая гривна чистого дохода компании обеспечивала поступление примерно 0,25 гривны в виде налогов в бюджеты разных уровней. Следовательно, потери бюджетной системы Украины от недополученных налогов с 2017 по 2020 годы составили по самым консервативным подсчетам около 3,5 млрд гривен", – написал Пилипенко в своем блоге на портале DELO.ua.

Незалежная понесла реальные потери не только в финансовой плане, подчеркнул эксперт. На эти деньги соборная могла бы приобрести у Франции 17 новейших кораблей с системами вооружения, 26 современных танков "Оплот", минимум 23 вертолета Н-125 и более 100 БТР-4.

Пилипенко отметил, что власти, блокируя доступ инвесторов из Поднебесной на "Мотор Сич", лишают предприятие заказов на сотни миллиардов американских долларов, за всех украинцев отказываются от притока валюты и огромных инвестиций для развития целой отрасли. Он назвал вредительством и диверсией такие шаги руководства страны.

"Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит, большие игроки добились своего – убрали соперника", – считает специалист.

По его словам, у предприятия еще есть шанс, если продолжить сотрудничество с китайцами, т.к. они "еще ждут украинскую технику". Однако надолго их терпения не хватит, резюмировал Пилипенко.

Напомним, "Мотор Сич" является крупнейшим украинским производителем двигателей для самолетов и вертолетов. До 2014 г. большую часть своей продукции он продавал России. Потом постмайданные вожди запретили предприятию сотрудничать с Москвой, и на нем начался кризис.

В 2017-ом инвесторы из КНР выкупили более 50% акций "Мотор Сич". Но для совершения сделки требовалось разрешение Антимонопольного комитета Украины. И тут на Западе осознали, что завод уйдет под контроль Пекина. Тогда в сделку вмешались США, в результате чего на акции предприятия наложили арест.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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