Столица стала пустеть еще три года назад, этому имеется простое объяснение

Из Москвы начали активно выезжать российские граждане. Об этом говорят результаты исследования, которое провел член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов.

По данным аналитика, пустеть мегаполис начал еще три года назад. Так, в 2018 г. Москву покинули около 30-50 тыс человек. Эти показатели Соколов назвал поразительными, поскольку на протяжении десятков лет в столицу ежегодно постоянно приезжало от 100 до 200 тыс жаждущих закрепиться в Москве.

Он оценил ситуацию как "обескровливание города". Причину такой тенденции аналитик увидел в появившихся возможностях работать в удаленной форме. По его мнению, данный отток россиян может положительно сказаться на состоянии наших регионов.

"Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе", – сказал в эфире "Радио Москва" Соколов.

На фоне пандемии и жестких условий карантина в начале лета эксперты в области недвижимости зафиксировали скачок спроса у жителей Москвы на приобретение участков в области на 40% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, писала "Лента.ру". К тому же из-за ограничений весной закрылись многие предприятия и магазины, в результате чего часть россиян вынуждены были вернуться в родные края, оставшись без работы в столице.

