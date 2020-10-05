Разрешение Дании на эксплуатацию развязало руки оператору газопровода

"Северный поток-2" будет достроен. Об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. По его оценке, для запуска газопровода потребуется совсем немного времени.

Согласие Дании на эксплуатацию "Северного потока-2" на ее континентальном шельфе можно считать знаковым. Именно Копенгаген дольше всех тянул с выдачей разрешений. Если бы не он, газопровод давно был бы введен в строй. Сейчас осталось проложить сотню с лишним километров труб, провести испытание системы – и готово. На это потребуется три с небольшим месяца, указал Шмаль.

"Мы подошли к ситуации, когда осталось достроить, как говорится, почти ничего. Три месяца хорошей работы – и все будет завершено. Плюс испытания, которые займут какое-то время, – но и они пройдут достаточно быстро",

– публикует РИА ФАН мнение эксперта. Другое дело, что сейчас участники строительства испытывают сильнейшее давление со стороны США, выступающих против поставок российского газа в ЕС. Негативным фактором для строительства "Северного потока-2" неожиданно стало предполагаемое отравление Алексея Навального, хотя эксперты не понимают, как можно связать эти две истории.

"Ажиотаж вокруг персонажа – это политика, а "СП-2" – это экономика, к тому же касающаяся непосредственно Европейского союза. (…) Причем же здесь господин Навальный?"

– указывает Шмаль. По его мнению, в случае отказа ЕС от проекта "СП-2" пострадают сами европейцы: инвесторы, вложившие в строительство миллиарды евро, и граждане, которые замерзнут без дополнительных поставок газа в случае холодной зимы, как уже было в 2009 году.

Ранее немецкий парламентарий заподозрил в истории с отравлением Навального инсценировку.