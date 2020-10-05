Как спасти сбережения при обесценивании рубля: советы экспертов

Как спасти сбережения при обесценивании рубля: советы экспертов
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Девальвация угрожает всем валютам

Снижающийся курс рубля заставляет россиян задумываться, в какой валюте хранить накопления. Стоит ли менять отечественные деньги на иностранные, какие покупать акции и как вообще спасаться от девальвации, пояснили эксперты.

По мнению сотрудника ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, в нынешней ситуации с рублем лучшим выходом было бы обменять его на швейцарские франки, британские фунты и евро. Однако нужно помнить, что у евро сейчас отрицательная доходность, то есть владельцам счетов в евро приходится еще и доплачивать банкам, а две другие валюты в России мало популярны, поэтому их сложнее сдать.

К тому же, напоминает аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий, все валюты со временем обесцениваются. Поэтому выгоднее всего разнообразить вложения – иметь акции экспортных и зарубежных компаний, облигации, золото и иностранную валюту.

"В таком случае вы будете максимально защищены от рисков девальвации",

цитирует "Финам" эксперта.

При этом важно следить, чтобы деньги были вложены в инструменты с положительной доходностью, это поможет спасти сбережения от инфляции, подчеркивает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его оценке, сейчас лучше всего покупать акции компаний, выплачивающих хорошие дивиденды, и облигации с переменным курсом, на которые сейчас повышенный спрос. Иностранные валюты для хранения накоплений сейчас не интересны.

Ранее эксперт посоветовал россиянам подождать пару месяцев, когда доллар снова подешевеет, и только после этого менять рубли.

Николай ВИКТОРОВ

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