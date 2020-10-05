Назван пункт назначения трубоукладчика "Северного потока - 2"

Назван пункт назначения трубоукладчика "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Судно уплыло в противоположную от газопровода сторону

"Академик Черский", способный достроить "Северный поток – 2", после стоянки вблизи немецкого порта Мукран взял курс на Калининград. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов.

Согласно прогнозу, в порт корабль прибудет в среду, 7 октября. В Калининграде уже стоят два российских корабля "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые также должны достраивать газопровод, передает "Интерфакс".

Напомним, что трубоукладчик "Академик Черский" простоял в порту Мукран несколько месяцев – там располагается логистическая база, где лежат трубы для возведения "Северного потока – 2". 1 октября судно тронулось с места, однако его пункт назначения стал известен только сейчас.

Вчера вслед за главным претендентом на достройку газопровода были направлены еще три российских корабля снабжения.

"Северный поток – 2" планировалось достроить к концу 2019 г., однако работа остановилась из-за антироссийских санкций. В "Газпроме" заявили, что газопровод завершен уже на 94%. По словам президента Союза нефтегазопромышленников, до запуска осталось около трех месяцев.

Карина СИРАЗОВА

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