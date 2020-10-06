Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля

Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Фото: Jens Buettner/dpa/www.globallookpress.com
Реальная стоимость российской валюты гораздо выше установленной

Центробанк установил курс рубля на среду, 7 октября, на уровне 78,51 за доллар и 92,51 за евро. На Московской бирже при этом наблюдается повышение курса рубля, падавшего больше недели подряд. Но позиция 77,78 руб. за доллар все равно не радует, учитывая, что реальная стоимость российской валюты гораздо выше, считает специалист "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Справедливая оценка курса рубля в паре с долларом равняется 67 единицам",

- приводит "Экономика сегодня" мнение финансиста. Вот только достичь этих показателей рубль сейчас вряд ли сможет: не позволят события в Нагорном Карабахе, в Киргизии, угроза антироссийских санкций в ЕС и т.п.

В то же время Россия успешно преодолевает последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это значит, что, как только негативные внешнеполитические моменты ослабнут, рубль сможет укрепиться, обнадеживает эксперт. Хотя на это может потребоваться полгода, а то и год.

Ранее эксперты посоветовали россиянам, в какой форме хранить сбережения на фоне обесценивания рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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