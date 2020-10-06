Вместо переработки субпродукты теперь будут отправлять в КНР

Китай стал главным импортером российского мяса птицы – с 2019 г. объем поставок может увеличиться на 45%. Причина заключается в большой популярности куриных субпродуктов, которые в КНР считаются деликатесом. Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

До развития экспорта в Китай, Вьетнам и Гонконг большая часть куриных лап отправлялась на переработку – из них делали мясокостную муку. Однако в азиатских странах этот продукт очень востребован, и теперь он составляет более половины от российских поставок в КНР. Также среди китайцев популярны куриные крылья.

Еще одним значимым для России рынком в этом году может стать Саудовская Аравия, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. На данный момент на страну приходится порядка 5% российского мяса птицы, передает "Известия".

Ранее Россия отказалась поставлять удобрения в США, из-за чего американские производители кукурузы столкнулись с серьезными трудностями.