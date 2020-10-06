Однако не назвали никаких дат

"Газпром собирается завершить строительство "Северного потока-2" в скорейшие разумно возможные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы компании. При этом какие-то конкретные сроки не называются.

Строительству "Северного потока-2" противостоят США. До скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в Германии склонялись к тому, чтобы довести проект до конца. Однако сейчас судьба газопровода повисла на волоске, и многомиллиардный проект может быть заморожен. Ранее стало известно, что способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" ушло из Германии в сторону Калининграда.

Основным препятствием для строительства газопровода до сих пор являются санкции США. Из-за них швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы.