В "Газпроме" намерены завершить "Северный поток - 2" в кротчайшие сроки

Однако не назвали никаких дат

"Газпром собирается завершить строительство "Северного потока-2" в скорейшие разумно возможные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы компании. При этом какие-то конкретные сроки не называются.

Строительству "Северного потока-2" противостоят США. До скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в Германии склонялись к тому, чтобы довести проект до конца. Однако сейчас судьба газопровода повисла на волоске, и многомиллиардный проект может быть заморожен. Ранее стало известно, что способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" ушло из Германии в сторону Калининграда.

Основным препятствием для строительства газопровода до сих пор являются санкции США. Из-за них швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы.

Александр ИЛЬИН

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