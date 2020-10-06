Британия снова хочет стать владычицей морей

Великобритания представила новую оборонную стратегию, которую она намерена использовать против России и Китая. После выхода Королевства из Европейского союза Лондон стал проводить более решительную внешнюю политику и теперь намерен вновь заявить о себе на мировой арене.

Как пишет The National Interest, англичане намерены пересмотреть отношения с другими странами в рамках программы "Глобальная Британия". В конце сентября начальник штаба обороны сэр Ник Картер заявил о принятии британскими военными "Интегрированной операционной концепции".

По данным NI, в ее рамках Лондон открыто нацеливается на нескольких ключевых противников, и прежде всего, на Россию и Китай. Предпосылки этого уже есть: Великобритания все чаще стало отправлять боевые корабли в Черное море, построила два авианосца и активно закупает истребители F-35B. И это не считая амбициозного проекта замены фрегатов типа 23 на новый тип 26.

Новинка задумывалась как "глобальный боевой корабль", который предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, а также для операций общего назначения. Главное вооружение – "Томагавки", как и у американских "Арли Берк" и "Замволт".

Новая стратегия предполагает отказ от традиционной ориентации на танки и сухопутные войска. Акцент делается на флот и авиацию, а также цифровые технологии, которые максимально улучшат обмен информацией между военными. Уделят большое внимание беспилотникам, системам РЭБ.