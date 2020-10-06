Лондон разработал новую стратегию против России и Китая

Лондон разработал новую стратегию против России и Китая
Фото: l94/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Британия снова хочет стать владычицей морей

Великобритания представила новую оборонную стратегию, которую она намерена использовать против России и Китая. После выхода Королевства из Европейского союза Лондон стал проводить более решительную внешнюю политику и теперь намерен вновь заявить о себе на мировой арене.

Как пишет The National Interest, англичане намерены пересмотреть отношения с другими странами в рамках программы "Глобальная Британия". В конце сентября начальник штаба обороны сэр Ник Картер заявил о принятии британскими военными "Интегрированной операционной концепции".

По данным NI, в ее рамках Лондон открыто нацеливается на нескольких ключевых противников, и прежде всего, на Россию и Китай. Предпосылки этого уже есть: Великобритания все чаще стало отправлять боевые корабли в Черное море, построила два авианосца и активно закупает истребители F-35B. И это не считая амбициозного проекта замены фрегатов типа 23 на новый тип 26.

Новинка задумывалась как "глобальный боевой корабль", который предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, а также для операций общего назначения. Главное вооружение – "Томагавки", как и у американских "Арли Берк" и "Замволт".

Новая стратегия предполагает отказ от традиционной ориентации на танки и сухопутные войска. Акцент делается на флот и авиацию, а также цифровые технологии, которые максимально улучшат обмен информацией между военными. Уделят большое внимание беспилотникам, системам РЭБ.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бармалей
Ответить
Хотеть - не значит мочь ! Американские "Томагавки", на подлодках американские "Трайданты", а патроны будут покупать у Китая ?
1
новости партнеров

Корабли НАТО приблизились к трассе "Северного потока-2"

Об операции альянса не было объявлено заранее

Запад споткнулся об "головоломку Путина" - французские СМИ

Франция стремится к диалогу с Москвой, несмотря на ее "антизападный курс", уверен обозреватель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

981 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей