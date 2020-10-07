Отечественные банки тоже играют против укрепления российской валюты

Причиной резкого снижения курса рубля в последние недели стала игра спекулянтов на валютном рынке. При этом самые масштабные операции проворачивают американские хедж-фонды, рассказал бывший советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев.

Спекулянты из США создали в Чикаго некий аналог российской биржи, получив возможность манипулировать курсом рубля, в том числе с политическими целями. В частности, последний обвал курса Глазьев считает местью Вашингтона за вмешательство Москвы в белорусские события. Там почти получилось устроить госпереворот, но Россия сорвала давно вынашиваемые планы США. За это американские власти дали команду бизнесу наказать РФ. Так что резкое падение курса рубля можно считать частью американских санкций.

Кроме того, против рубля играют и отечественные банки, отметил Глазьев в эфире "Рой ТВ". В период кризиса регулятор дал им кредиты на льготных условиях, а они пустили средства не на поддержку российской экономики, а на покупку валюты, стремясь заработать. Это негативно отразилось на рубле.

Утром 7 октября на Московской бирже курс рубля составил 78 за доллар и 91,7 за евро. По оценке экспертов, российская валюта сейчас сильно недооценена, но в ближайшее время рассчитывать на возвращение к его реальной рыночной стоимости не стоит.

Как россиянам в этой ситуации спасти сбережения от девальвации, дали совет финансисты.