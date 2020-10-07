Новости из Кремля переполошили финнов

Новости из Кремля переполошили финнов
Фото: Jan Woitas/dpa/www.globallookpress.com
В соседней стране вынуждены пересматривать планы по развитию экономики

Запрет на вывоз из России необработанной древесины поверг в шок деревообрабатывающие компании в Финляндии. Ежегодно они закупают в РФ около 9 млн кубометров леса. Потеря этих поставок заставит предпринимателей менять производственные планы, что отразится на бюджете страны.

Впрочем, пока финские бизнесмены не теряют оптимизма. Они отмечают, что подобные запреты Россия объявляла и ранее, но на деле они не вводились или не исполнялись, пишет финская Etelä-Saimaa.

Правда, сейчас иная ситуация. О необходимости ограничить экспорт необработанной древесины заявил президент РФ Владимир Путин. Значит, экспорт кругляка с 2022 г., действительно, будет остановлен, рассуждают в Финляндии.

Другое дело, что мера коснется только хвойных пород дерева. Финны же охотно покупают в РФ березу, которой мало у них самих. Кроме того, не распространится запрет и на экспорт щепы, которая используется на целлюлозно-бумажном производстве и для изготовления древесных строительных и изоляционных плит.

Доставка щепы на большие расстояния стоит дороже доставки бревен, но финские предприниматели готовы платить. Как отмечает издание, финские бизнесмены, покупая лес, инвестируют в Россию и рассчитывают, что Москва не захочет лишних трудностей, лишившись этих денег. 

Ранее в Хельсинки заявили, что запрет на вывоз необработанной древесины из РФ с 1 января 2022 г., стал "неприятным сюрпризом".

Николай ВИКТОРОВ

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