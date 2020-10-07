Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

"Газпром" должен заплатить Варшаве $7,6 млрд за прокладку газопровода "Северный поток-2" без согласия Польши. Это решение польского антимонопольного комитета (UOKiK) было озвучено в среду, 7 октября.

Помимо российской компании, поляки решили наказать и европейских инвесторов проекта. Им назначен штраф в размере $61 млн на пятерых за то, что они финансово поддержали строительство вопреки позиции Варшавы. Польский регулятор также потребовал разорвать все контракты, связанные с финансированием "Северного потока – 2", передает "Интерфакс".

Варшава изначально выступала против строительства газопровода из РФ в ФРГ. Из-за анонсированных UOKiK санкций строить "Северный поток-2" пришлось не силами совместного предприятия, в состав которого планировали войти "Газпром" и иностранные энергетические концерны, а специально создавать для этого компанию. Так оператором строительства стала 100%-ная "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские соинвесторы выступили в роли кредиторов.

Это решение возмутило поляков. Они заявили, что антимонопольное законодательство все равно нарушено, и выписали штрафы "Газпрому" и французской Engie. В августе 2020 г. Россия оспорила это решение.

Ранее блогер Алексей Навальный попросил ЕС ввести санкции против "Северного потока – 2" в отместку за его отравление.