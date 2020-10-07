Противники газопровода из России в Европу пускают в ход любые методы

Попытка Варшавы взыскать с "Газпрома" около $7 млрд за строительство "Северного потока-2" доказывает, что польские власти готовы любыми методами помешать реализации проекта. Так в "Газпроме" оценили решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать компании, финансирующие строительство газопровода.

В среду, 7 октября, в Варшаве заявили, что прокладка трубы из РФ в ФРГ нарушает польское законодательство, поэтому инвесторы проекта должны заплатить штраф: "Газпром" – 29 млрд злотых ($7,6 млрд), пять европейских компаний – 234 млн злотых ($61 млн) в совокупности.

В Москве сообщили о намерении обжаловать это решение, передает РИА "Новости".