"Вклады заблокируют": россияне в панике забирают деньги с банковских счетов

"Вклады заблокируют": россияне в панике забирают деньги с банковских счетов
Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Люди боятся девальвации рубля

Россияне начали массово забирать деньги с банковских счетов из-за опасений, что государство заблокирует сбережения. Об этом заявил экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, которые приводит URA.RU, повлияла плохая динамика курса рубля к доллару. Последний в среду торгуется на отметке 78,05 рублей, а евро – почти 92 рубля. А когда клиента банка смотрят, что все идет "вкривь и вкось", то возникает страх, что вклады могут заблокировать, так как стране срочно может понадобиться валюта.

К тому же, люди опасаются, что доллар поднимется еще выше, и предпочитают иметь деньги на карточке, а не на сберегательном счете, чтобы "не бегать с вкладом".

Ранее сообщалось, что россияне начали массово забирать свои сбережения из Сбербанка. В сентябре банк зафиксировал отток валюты в размере $442 млн. Похожая ситуация наблюдалась и весной, в начале пандемии коронавируса, а сейчас, с приходом второй волны COVID-19, все повторяется.

До этого эксперты в интервью "Утру" советовали хранить деньги и в рублях, и долларах, и евро, так как только при таком положении дел риск потерь минимален. В марте этого года доллар уже проходил отметку 80 рублей, и по мнению экспертов, в ближайшее время американская валюта может торговаться в диапазоне 80-85 рублей. Тому виной возможные новые санкции со стороны Европы, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Павел Титов
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Анатолий Багров
Рубль валют спекулянтов и не Российских.
Не чё? Опять Америкосы? Они нас погубят ! А мы ? Давайте доллар опустим ! Они же тупые ! А мы умные !
Анатолий Багров
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Рубль валют спекулянтов и не Российских.
Павел Титов
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Так мы же хотели доллар кинуть ! Мы думали рубль теперь валюта номер один ! Доллару хана ! И что?! Нас опять нае....
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