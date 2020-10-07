Люди боятся девальвации рубля

Россияне начали массово забирать деньги с банковских счетов из-за опасений, что государство заблокирует сбережения. Об этом заявил экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, которые приводит URA.RU, повлияла плохая динамика курса рубля к доллару. Последний в среду торгуется на отметке 78,05 рублей, а евро – почти 92 рубля. А когда клиента банка смотрят, что все идет "вкривь и вкось", то возникает страх, что вклады могут заблокировать, так как стране срочно может понадобиться валюта.

К тому же, люди опасаются, что доллар поднимется еще выше, и предпочитают иметь деньги на карточке, а не на сберегательном счете, чтобы "не бегать с вкладом".

Ранее сообщалось, что россияне начали массово забирать свои сбережения из Сбербанка. В сентябре банк зафиксировал отток валюты в размере $442 млн. Похожая ситуация наблюдалась и весной, в начале пандемии коронавируса, а сейчас, с приходом второй волны COVID-19, все повторяется.

До этого эксперты в интервью "Утру" советовали хранить деньги и в рублях, и долларах, и евро, так как только при таком положении дел риск потерь минимален. В марте этого года доллар уже проходил отметку 80 рублей, и по мнению экспертов, в ближайшее время американская валюта может торговаться в диапазоне 80-85 рублей. Тому виной возможные новые санкции со стороны Европы, а также конфликт в Нагорном Карабахе.