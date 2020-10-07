Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии

Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Курс к концу года изменится в случае новых санкций

На ослабление рубля на данный момент может повлиять только одно – введение новых ограничений против России. Очередные санкции могут привести к росту курса доллара. Прогнозом на конец 2020 года поделился экономист Никита Масленников.

Американская валюта останется в пределах 70-75 рублей, если ограничений не будет. Однако в случае принятия даже формальных санкций доллар взлетит до 85 рублей.

По мнению эксперта, это единственное условие, так как у валюты больше нет пространства для роста. Масленников считает, что сейчас доллар и так переоценен на 27%.

"Теперь настроение на валютном рынке такое, что доллар будет дешеветь",

– высказался экономист. Несмотря на это, стремительного роста рубля ждать не стоит: российская валюта продолжит колебаться в зависимости от санкций, передает URA.RU.

Ранее эксперты высказались о девальвации рубля. По их мнению, остановить снижение стоимости валюты не выйдет. Причины специалисты так же, как и Масленников, видят в усилении санкционного давления.

Карина СИРАЗОВА

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