Курс рубля
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На ослабление рубля на данный момент может повлиять только одно – введение новых ограничений против России. Очередные санкции могут привести к росту курса доллара. Прогнозом на конец 2020 года поделился экономист Никита Масленников.Американская валюта останется в пределах 70-75 рублей, если ограничений не будет. Однако в случае принятия даже формальных санкций доллар взлетит до 85 рублей.
По мнению эксперта, это единственное условие, так как у валюты больше нет пространства для роста. Масленников считает, что сейчас доллар и так переоценен на 27%.
"Теперь настроение на валютном рынке такое, что доллар будет дешеветь",
– высказался экономист. Несмотря на это, стремительного роста рубля ждать не стоит: российская валюта продолжит колебаться в зависимости от санкций, передает URA.RU.
Ранее эксперты высказались о девальвации рубля. По их мнению, остановить снижение стоимости валюты не выйдет. Причины специалисты так же, как и Масленников, видят в усилении санкционного давления.
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