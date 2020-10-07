Эксперт оценил последствия удара по "Северному потоку - 2" для Польши

Эксперт оценил последствия удара по "Северному потоку - 2" для Польши
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Гордая и независимая Варшава рискует лишиться европейских дотаций

Решение польского регулятора оштрафовать "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов не имеет под собой никакой рациональной почвы – у российской корпорации имеются свои рычаги давления на Варшаву, которой придется считаться с Москвой. Такое заявление сделал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт отметил, что таким образом Польша попыталась оказать давление не только на строительство "Северного потока – 2", но и на участников проекта.

Фролов также обратил внимание на то, что "Газпром" был оштрафован на миллиарды, в то время как Польша выписала его европейским партнерам в сравнении с такой суммой сущие копейки. Это говорит о том, что Варшава осознает возможности такого гиганта, у которого попыталась присвоить себе часть оборота. Правда, "Газпром" поддерживают не только партнеры по "Потоку", но и "негласные" союзники на высших государственных должностях в ряде стран, которые знают, как надавить на поляков.

"Напомню, что примерно 50% ВВП Польши обеспечивается прямыми дотациями ЕС", – заявил Фролов в беседе с "Царьградом".

Эксперт добавил, что Польша может лишиться своих заветных годовых дотаций в размере несколько миллиардов евро, которые обеспечивают ее существование. Если она столь "большая и самостоятельная", что горделиво накладывает такие штрафные суммы, то вполне может и прожить на свои средства, подытожил Фролов.

О решении польского регулятора стало известно 7 октября. В Варшаве заявили, что российская компания должна выплатить более 7 млрд долларов за нарушения польского законодательства из-за прокладки трубопровода.

В правительственных фракциях ФРГ выступили в поддержку "Северного потока – 2", заявив о том, что Германия желает завершить проект.

Егор Малков

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