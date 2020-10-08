Предполагаемый строитель "Северного потока-2" замечен у границы Литвы

Предполагаемый строитель "Северного потока-2" замечен у границы Литвы
Фото: Weiser Martin/CTK|www.globallookpress.com
Прибытие судна в Россию задерживается уже на сутки

Трубоукладчик "Академик Черский", который является главной надеждой на окончание строительства "Северного потока-2", выбился из графика. Планировалось, что 7 октября он прибудет в Калининград, однако еще утром 8 октября он находился у Куршской косы.

По данным портала по отслеживанию движения морских судов VesselFinder, "Черский" остановился на литовско-российской границе в Балтийском море. Это же подтверждает сервис Marine Traffic: по информации на 10.00 мск судно не двигалось с места, хотя в Калининграде его ждали еще в первой половине дня накануне.

"Академик Черский" – один из немногих трубоукладчиков, имеющихся в распоряжении России, который способен закончить глубоководные работы по строительству "Северного потока-2" на датском участке. Копенгаген выдал все разрешения, в том числе на эксплуатацию будущего газопровода. Однако строительство до сих пор не возобновилось.

При этом международный клуб страховщиков отказался сотрудничать с судовладельцами, имеющими отношение к "Северному потоку-2". Без страховки вести работы запрещено.

Николай ВИКТОРОВ

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