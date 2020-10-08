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Чтобы повысить пенсию и тем пожилым людям, которые продолжают трудиться, нужно выбрать один из трех вариантов поиска средств. О них, а также о том, когда такое возможно, сообщил эксперт.
На индексацию таких выплат потребуется не меньше 300 млрд рублей. Их можно получить либо взяв в долг, либо из госрезерва, либо повысив налоги, указал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
Однако последний способ, по его мнению, вряд ли понравится гражданам. Поэтому вопрос о повышении пенсий решится не скоро. В лучшем случае – через три года, да и то при условии, что ситуация в экономике и социальной сфере резком ухудшится.
Экономист Антон Любич заявил, что повышать выплаты работающим пенсионерам необходимо. Только в этой процедуре есть свои трудности. Эта индексация может оказаться меньше, чем у неработающих пожилых россиян или даже ниже инфляции, пояснил он URA.RU.
Ранее стало известно, что в 2021 г. в нашей стране должны увеличиться суммы разных видов пенсий и соцпособий. Уже назван график и размеры прибавок.
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