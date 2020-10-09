Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

Рубль испытывает огромное давление из-за негативной ситуации в приграничных с Россией государствах и угрозы введения ограничений на крупнейшие энергетические проекты. Поэтому его нынешний рыночный курс далек от реального. Но такое положение скоро изменится, считает эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

Экономические показатели демонстрируют устойчивость России к вызванному коронавирусом кризису выше, чем у остальных стран G20, помимо КНР. Поэтому курс рубля сейчас вполне мог бы составлять 72 за доллар и 85 за евро. Однако накануне, 8 октября, торги завершились на уровне 77,38 руб./долл. и 91,01 руб./евро.

Но негативный информационный фон не сможет долго влиять на интерес инвесторов к российским активам, уверен эксперт. Поэтому впереди два возможных пути развития ситуации. Если против России вводятся экономические санкции, курс на короткий период обновляет максимумы выше 80 руб. за доллар и 94 руб. за евро, но затем постепенно отыгрывает позиции, возвращаясь к реальным показателям.

Второй сценарий: товарные рынки продолжают рост, и нерезиденты предпочитают вкладываться в рублевые активы, несмотря на риск санкций.

"В любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны",

– подчеркивает Зельцер в комментарии "РГ". Поэтому, по его прогнозу, уже в октябре рубль укрепится до отметки 76 за доллар, а в 2021 г. курс российской валюты по отношению к американской составит около 70 рублей.

Ранее эксперты дали совет россиянам, как уберечь накопления от обесценивания на фоне падения курса рубля.