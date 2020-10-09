Газопропровод можно спокойно строить и эксплуатировать - тяжба этому не помешает

"Газпром" еще долгие годы сможет не платить штраф, выписанный антимонопольным регулятором Польши (UOKiK) за строительство "Северного потока-2". Помимо того, что суды Польши сильно бюрократизированы, они еще и очень подвержены политическому влиянию. Поэтому судебная тяжба между "Газпромом" и UOKiK может продлится лет пять, если не больше.

На этой неделе польский регулятор вынес обвинительный вердикт в отношении инвесторов "Северного потока-2", заявив, что они финансировали строительство вопреки запрету Варшавы. За это UOKiK наказал участников проекта. Самый крупный штраф выписали "Газпрому" – 7,6 млрд евро.

Решение может вступить в силу через месяц, но российский концерн уже заявил, что обжалует его. В этом случае штраф можно не платить до вынесения окончательного вердикта, а это очень долгий процесс, указывает Bloomberg.

Издание напоминает, что начавшаяся в польских судах в 2006 г. тяжба о предполагаемом сговоре межбанковской комиссии идет до сих пор. Поэтому и на дело с "Северным потоком-2" потребуется лет пять.

К тому же польские суды известным своими спорными решениями под влиянием политики, что делает процесс непредсказуемым.

Важно понимать, что штраф, апелляция и дальнейшая тяжба никак не помешают строительству и эксплуатации "Северного потока-2". Газопровод не проходит по экономической зоне Польши, поэтому ее возражения – неприятный, но не критичный момент для реализации проекта.

В августе 2020 г. "Газпром" оспорил другой штраф польского регулятора по поводу "Северного потока-2".