Атомная электростанция под Гродно, строящаяся на деньги России, будет готова лишь в 2022 году

В Минске скорректировали сроки запуска Белорусской атомной электростанции. Планировалось, что объект будет окончательно сдан в 2020 году. Теперь постановлением правительства Республики сроком ввода БелАЭС в эксплуатацию на полную мощность считается 2022 год.

"Цифры "2019–2020" заменить цифрами "2019–2022",

– говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале 9 октября 2020 года. Решение принято Советом министров при обсуждении плана развития энергетической сферы до 2025 г., уточняет "БелТА". Перенос сроков вызван "учетом фактически сложившейся обстановки".

БелАЭС строится в Гродненской области силами "Росатома" на средства, выделенные Россией. Она будет иметь два энергоблока мощностью по 1200 МВт каждый.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал, что запуск первого реактора произойдет в праздник 7 ноября 2020 года. Сообщалось, что топливо в реактор уже загружается. Осталось ли это мероприятие в планах главы Белоруссии, сейчас не уточняется.