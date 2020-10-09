Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением

Проект "Северный поток – 2" достаточно устойчив для того, чтобы не развалиться из-за инцидента с Алексеем Навальным. Российский газ станет еще актуальнее для Европы после окончания пандемии и мирового роста цен на СПГ, считает американский журналист Йен Сильверстайн.

Обозреватель отметил, что РФ обладает достаточным количеством средств и ресурсов на воплощение проекта, и по этой причине не оставит строительство "Потока". Конечно, инцидент с так называемым "отравлением" Навального в некоторой степени создал новые трудности в прокладке трубы, из-за чего канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает внешнее давление, использованное для попытки прекратить поддержку строительства. Но жизни Навального ничто не угрожает, и потому в скором времени все возобновится.

По словам международного судебного эксперта Роберта Амстердама, Россия в конечном итоге снова извлечет выгоду, как это было с воссоединением с Крымом в 2014 году: тогда Европа стала давить на то, что сократит импорт газа из РФ, а в итоге стала его увеличивать.

Как отмечает Сильверстайн, "Газпром" занимает 39% энергетического рынка в Европе, в то время как США сбывает около 3,5 процента. Трубопровод стоимостью в 10 млрд долларов станет спутником "Северного потока – 1", благодаря чему РФ вдвое увеличит объем поставок "голубого топлива", которое теперь пойдет в обход Украины, сообщает Forbes.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что инцидент с Навальным используется для срыва "Северного потока – 2" главными противниками строительства газопровода.