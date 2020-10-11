Финансовый аналитик обозначил условия падения российской валюты

Серьезное давление на курс рубля могут оказать геополитические факторы. Существует ряд событий, которые способны на него повлиять – это пандемия коронавируса в Европе и России, выборы президента в США и конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе. Может ли рубль в результате рухнуть до минимумв 2014 и 2016 годов? Риски оценил главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

По мнению эксперта, в период до президентских выборов в Америке случившееся в октябре 2014 и январе 2016 года вряд ли повторится. Напомним, в первом случае евро пробил отметку в 100 рублей, во втором – доллар взлетел до 86 рублей.

При этом аналитик все же назвал условия, при которых рубль может рекордно рухнуть. Курс российской валюты упадет, если обрушатся цены на нефть либо против России введут действительно жесткие санкции на фоне скандала вокруг "отравления" оппозиционера Алексея Навального.

Гойхман отметил, что сейчас поводов для переживаний у россиян все же меньше. Финансовая система нашей страны намного лучше подготовлена к стрессам, чем в предыдущие годы.

"В нашей экономике накоплена немалая "подушка безопасности" в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ), тех же резервов ЦБ РФ. Низок государственный долг",

– пишет "Российская газета". Собеседник издания добавил, что сегодня в нашей стране есть все возможности, чтобы препятствовать неконтролируемой девальвации.

Ранее СМИ сообщили, что россияне забирают деньги с банковских счетов из опасений, что вклады заблокируют.