О возобновлении регулярного пересчета выплат рассказали в Минтруда

В России уже прорабатываются варианты увеличения ежемесячного денежного обеспечения работающих пенсионеров. Это подтвердили в Министерстве труда и соцзащиты. Вопрос упирается в бюджет Пенсионного фонда.

Поправки в Конституцию РФ, принятые летом этого года, предусматривают регулярную индексацию пенсий. Поскольку в законе не конкретизировано, о каком виде пенсий идет речь, работающие пенсионеры вправе рассчитывать на ежегодную прибавку. На это ПФР дополнительно потребуется примерно 200 млрд руб. в год, подсчитал экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

По мнению политолога Дмитрия Фетисова, это вполне подъемная для бюджета РФ сумма, пишут "Известия". Но из-за коронавируса ситуация в экономике непредсказуема. Поэтому, скорее всего, правительство изучит этот вопрос и решит его положительно. Но объявлено об индексации пенсий работающим гражданам будет только после того, как появится уверенность, что РФ справляется с последствиями экономического кризиса после пандемии.

Индексация пенсий работающим россиянам прервана с 2016 г. из-за недостаточного поступления средств в ПФР. В ведомстве пока воздерживаются от прогнозов, когда будет возобновлено повышение выплат этой категории граждан, отмечает URA.RU.

Сейчас работающим пенсионерам повышают выплаты в августе на основании заработанных пенсионных баллов за предыдущий год. Максимальная прибавка в 2020 г. составила 261 рубль. Однако через три месяца после увольнения пенсионеру компенсируют недополученную прибавку за предыдущие годы.