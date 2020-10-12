Заинтересованные в газопроводе стороны могут переждать накал политических страстей вокруг строительства

Европа обойдется без дополнительных поставок природного газа ближайшей зимой, но в будущем ей потребуются мощности "Северного потока-2". Такое мнение высказал аналитик газового рынка Engie EnergyScan Жюльен Хоарау.

Предыдущая теплая зима и спад производства, вызванный эпидемией коронавируса, привел к перенасыщению газового рынка. Хранилища в Европе переполнены, цены на энергетическое сырье снижены. В такой ситуации лидерам РФ и ФРГ Владимиру Путину и Ангеле Меркель нет смысла биться за "Северный поток-2", в том числе жестко реагировать на попытки Польши помешать реализации проекта, пишет Bloomberg.

Между тем в будущем спрос на трубопроводный газ, как и его стоимость, будут расти, и без дополнительных поставок возможен дефицит. Это служит аргументом в поддержку строительства трубопровода из России в Германию, отмечает Хоарау.

Ранее Польша оштрафовала "Газпром" за строительство "Северного потока-2" без ее согласия на рекордную сумму. В Москве и Берлине отреагировали на эту новость весьма сдержанно, хотя в российской компании и сообщили о намерении оспорить штраф. Тяжба может затянуться на годы, но она не помешает строительству и использованию газопровода.

Попытки заморозить проект при помощи санкций из-за истории с Алексеем Навальным также провалились.