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Европа обойдется без дополнительных поставок природного газа ближайшей зимой, но в будущем ей потребуются мощности "Северного потока-2". Такое мнение высказал аналитик газового рынка Engie EnergyScan Жюльен Хоарау.
Предыдущая теплая зима и спад производства, вызванный эпидемией коронавируса, привел к перенасыщению газового рынка. Хранилища в Европе переполнены, цены на энергетическое сырье снижены. В такой ситуации лидерам РФ и ФРГ Владимиру Путину и Ангеле Меркель нет смысла биться за "Северный поток-2", в том числе жестко реагировать на попытки Польши помешать реализации проекта, пишет Bloomberg.
Между тем в будущем спрос на трубопроводный газ, как и его стоимость, будут расти, и без дополнительных поставок возможен дефицит. Это служит аргументом в поддержку строительства трубопровода из России в Германию, отмечает Хоарау.
Ранее Польша оштрафовала "Газпром" за строительство "Северного потока-2" без ее согласия на рекордную сумму. В Москве и Берлине отреагировали на эту новость весьма сдержанно, хотя в российской компании и сообщили о намерении оспорить штраф. Тяжба может затянуться на годы, но она не помешает строительству и использованию газопровода.
Попытки заморозить проект при помощи санкций из-за истории с Алексеем Навальным также провалились.
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