Украинцы и поляки пришли к общему выводу по поводу проекта

Лидер Незалежной Владимир Зеленский обратился с благодарственным словом к своему коллеге из Польши. Украинского президента порадовало то, что ему удалось прийти к единой позиции с польским главой Анджеем Дудой по вопросу реализации российского проекта "Северный поток-2".

Польша активно выступает против завершения строительства газопровода, что отвечает интересам Украины. Пан Зеленский поддержал Варшаву, которая заняла "решительную позицию" по СП-2.

Во время совместного с польским лидером брифинга президент Украины отметил, что действия двух стран должны быть направлены на спасение Европы от внешних угроз ее "энергетической безопасности". Зеленский при поддержке Дуды намерен не позволить "Газпрому" установить "монополию на европейском рынке", передает издание "Интерфакс. Украина".

При этом польский лидер ответил взаимностью украинскому коллеге. Анджей Дуда отметил, что дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами позволит обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Ранее в Варшаве заявили, что польская сторона приняла решение оштрафовать нефтегазового гиганта "Газпром" на 7,6 млрд долларов.

