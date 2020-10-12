Немцы оценили "неожиданный успех" Путина

Несмотря на все угрозы некоторых немецких политиков, штрафы со стороны Польши и открытые попытки Штатов помешать достроить газопровод, Москва намерена сдать проект уже в ближайшее время. Такое заявление сделали немецкие журналисты издания Focus.

Недавно по направлению к Балтийскому морю выдвинулся один из кораблей снабжения, а еще три дополнительных прибыли на Рюген, пишет издание. России осталось достроить всего несколько километров и она не планирует останавливаться, однако эти действия могут спровоцировать серьезный конфликт с США, считают журналисты.

Работы по строительству "Северного потока – 2" были приостановлены в декабре 2019 года. Всего остается достроить лишь 150 километров – около 6% от всей протяженности трассы. Для завершения проекта, пишет издание, Россия перебросила "Академика Черского" в Балтийское море, и сейчас его подготавливают для проведения работ, оборудуя новой якорной системой. По прогнозам СМИ, достройка СП-2 начнется весной.

"С какой целью "Академик Черский" покинул порт, консорциум Nord Stream 2 не сообщил. Российский сайт neftegaz.ru, однако, утверждает, что специальное судно собирается провести тренировку в безопасных условиях в российских территориальных водах. Можно ли считать это отвлекающим маневром русских? Или "Академик Черский" действительно скоро приступит к укладке труб?", – задаются вопросом журналисты.

Они отмечают, что в пользу последней версии говорит прибытие в Мукран трех суден снабжения. И если строительство газопровода все же выйдет завершить, то это станет "неожиданным успехом российского президента Владимира Путина".