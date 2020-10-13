Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы

Разработка обнаруженной в Карском море залежи газа сулит России миллиардную прибыль. По данным "Газпрома", приток газа из разведывательной скважины на новом месте в Карском море составил 600 тыс. кубометров в сутки. Объем запасов еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что они очень большие.

"Значительными" назвали в "Газпроме" запасы газа, выявленные на шельфе полуострова Ямал в Карском море.

"Это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения",

– отметили в компании. Между тем, Ленинградское газоконденсатное месторождение на Ямале и до этого считалось уникальным, учитывая оценку его запасов в 1,9 трлн кубометров. А с новой находкой этот объем "существенно" увеличился.

По нынешним, прямо скажем, довольно низким ценам на газовое сырье, добываемые в сутки дополнительные 600 тыс.кубов можно продать за 64 тыс. долларов, пишет "ПолитРоссия". Это примерно 23 млн долларов в год, то есть российский бюджет получит миллиарды рублей.

Данное открытие "Газпрома" должно радовать и европейских потребителей российского газа. Ямал – последняя точка в РФ, откуда выгодно продавать голубое топливо в Европу, отмечает Дмитрий Лекух. Значительный объем запасов сырья гарантирует стабильные поставки на долгие годы.

Вот только история с "Северный потоком-2" не делает европейцев надежными партнерами по энергетическому сотрудничеству. Поэтому велика вероятность, что новым месторождениям в РФ в обозримом будущем будут радоваться китайцы.

"Европейские и азиатские рынки ведут конкурентную борьбу за русский трубопроводный газ. И пока есть ощущение, что азиатские покупатели в этом противостоянии вполне себе могут и победить", – передает RT мнение Лекуха.

Накануне "Газпром" объявил, что закладывает в бюджет на 2021 г. резервный фонд в объеме около 600 млрд рублей. Объем освоенных компанией инвестиций в текущем году составит 922,489 млрд рублей. Наложенный Польшей штраф на российскую компанию на этих планах не отразится. "Газпром" намерен оспаривать штраф в суде, и эта история затянется на годы, уверены эксперты.