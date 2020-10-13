Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Польский эксперт Анна Микульская заявил, что знает, как "спасти" Европейский союз от влияния России. По мнению сотрудницы Института энергетических исследований Клейнмана, наша страна потеряет огромное преимуществе в диалоге с ЕС, если европейские державы не будут зависеть от российского газа.
Эксперт предлагает диверсифицировать рынки Восточной Европы и укрепить сотрудничество на этих территориях. Совместными усилиями странам удастся обеспечить энергетическую безопасность, и тогда такие мощные проекты, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потеряют свой геополитический вес.
В этих целях Микульская призывает развивать альтернативные СП-2 варианты, например, газопровод Baltic Pipe. Эксперт уверена, если ее задумка удастся, Россия лишится своего козыря и станет обычным поставщиком сырья, а не стратегическим партнером Европы в этом вопросе, передает польское издание Biznes Alert.
Отметим, предложенная Микульской "альтернатива" "Северному потоку – 2" ранее вызвала скепсис у экспертов. Так, аналитик Центра энергетики "Сколково" Сергей Капитонов указал, что даже при полной загрузке мощностей Baltic Pipe не хватит, чтобы заменить поставки по российскому газопроводу.
Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы
Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут