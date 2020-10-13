Польша пригрозила лишить Россию газового козыря

Польша пригрозила лишить Россию газового козыря
Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Варшава намерена разжаловать нашу страну в обычного поставщика сырья

Польский эксперт Анна Микульская заявил, что знает, как "спасти" Европейский союз от влияния России. По мнению сотрудницы Института энергетических исследований Клейнмана, наша страна потеряет огромное преимуществе в диалоге с ЕС, если европейские державы не будут зависеть от российского газа.

Эксперт предлагает диверсифицировать рынки Восточной Европы и укрепить сотрудничество на этих территориях. Совместными усилиями странам удастся обеспечить энергетическую безопасность, и тогда такие мощные проекты, как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потеряют свой геополитический вес.

В этих целях Микульская призывает развивать альтернативные СП-2 варианты, например, газопровод Baltic Pipe. Эксперт уверена, если ее задумка удастся, Россия лишится своего козыря и станет обычным поставщиком сырья, а не стратегическим партнером Европы в этом вопросе, передает польское издание Biznes Alert.

Отметим, предложенная Микульской "альтернатива" "Северному потоку – 2" ранее вызвала скепсис у экспертов. Так, аналитик Центра энергетики "Сколково" Сергей Капитонов указал, что даже при полной загрузке мощностей Baltic Pipe не хватит, чтобы заменить поставки по российскому газопроводу.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мне интересно - эти поляки за своё оголтелое русофобство получают деньги в долларах, или делают это просто за то, что им позволят <цензура> их заокеанские хозяева?
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