Строителям нужно успеть проложить газопровод до начала действий американских санкций

Российские суда, способные достроить "Северный поток-2", предположительно, приступили к испытаниям специального оборудования. Об этом свидетельствуют их маневры в последние дни.

Трубоукладчик "Академик Черский" в настоящее время находится в районе Куршской косы. Его статус, согласно данным MarineTraffic, – "ограниченная маневренность". Скорее всего, судно проверяет работу оборудования, которым было оснащено для укладки труб "Северного потока-2" в датских водах Балтийского моря.

Рядом с "Черским" находятся несколько судов снабжения. Они нужны для доставки труб и других материалов к месту укладки. Статус одного из них – "проведение испытаний".

В "Газпроме" подтвердить готовность к возобновлению строительства "Северного потока-2" отказались. Оператор проекта Nord Stream 2 AG рекомендовал не строить догадки и обещал "своевременно" сообщать новости, пишет "Коммерсант".

При этом аналитики указывают, что "Газпром" заинтересован начать работы в Балтийском море как можно скорее. В это время года там бывают сильные штормы, способные усложнить прокладку труб, поэтому на достройку может уйти до 5 месяцев, предположил специалист по энергетике Сергей Капитонов. Учитывая, что в оборонном бюджете США на 2021 г. предусмотрены новые санкции против "Северного потока-2", российской стороне лучше поторопиться, чтобы закончить проект хотя бы физически.

Ранее в Германии дали понять, что газопровод из РФ в ФРГ будет достроен, несмотря на давление США и ситуацию с Алексеем Навальным. При этом у Москвы и Берлина есть возможность не обострять ситуацию лишними заявлениями, а спокойно реализовывать проект.