"Все резко подорожает": эксперты подготовили пессимистичный прогноз для россиян

"Все резко подорожает": эксперты подготовили пессимистичный прогноз для россиян
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Девальвация рубля, продолжающаяся на протяжении нескольких последних месяцев, коснется не только финансистов и биржевых игроков, почувствовать на себе все прелести ослабления национальной валюты предстоит и рядовому обывателю. Усилить "палитру ощущений" поможет последний обвал, в результате которого доллар взлетел почти до 80, а евро преодолел отметку в 90 рублей. О том, что падение курса рубля неизбежно обернется довольно резким ростом цен на этой неделе был вынужден признать никто иной, как сам Банк России.

Еще не вечер

Последний скачек доллара и евро сделал неизбежным резкий рост потребительских цен, почувствовать который россиянам предстоит уже в ближайшее время, что довольно спокойно констатирует Центробанк.

Резкий рост цифр на ценниках можно наблюдать уже и сейчас, хотя это, как говорится, "еще не вечер". Согласно данным Росстата, уже в сентябре рост цен ускорился до 3,7% и стал рекордным за последний год.

По данным ЦБ на текущий момент ценовую гонку определяют импортные непродовольственные товары, а также продукция отечественных производителей с импортозаместительными составляющими. Так, согласно подсчетам Центробанка, в сентябре бытовая техника подорожала на 3,9% год к аналогичному периоду прошлого года, компьютеры на 2,9%, инструменты – на 4,4%, автомобили – на 7%. Но это еще не все.

Со следующей "волной", вверх рванут цены на продукты питания. Здесь обвал рубля наложится на общие глобальные факторы. Рассчитываемый ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) индекс мировых цен на продовольствие растет четыре месяца подряд и за это время прибавил 7,6% в долларах. Вместе с чисто российскими причинами, это даст прирост цен на еду в среднем на 20%.

Исторические максимумы демонстрируют цены на зерно. Так, за прошлую неделю пшеница 3-го класса подорожала на 325 рублей, до 14.650 рублей за тонну (без НДС), а 4 класс – на 300 рублей, до 14.625 рублей.

Импорт тянет ко дну

Эксперты достаточно пессимистичны в оценке нынешней ситуации. По мнению вице-президента "Золотого монетного дома" Алексея Вязовского, в этом году к традиционному сезонному инфляционному фактору добавляется девальвация рубля. Это объясняется тем, что большая часть товаров на российском рынке завезена в страну из-за рубежа, или включает в себя импортные составляющие.

"Даже с Китаем торговля у нашей страны идет за евро или доллары, – заявил "Утру.ру" Алексей Вязовский. – Соответственно, падение рубля к основным мировым валютам приводит к курсовой переоценке и росту цен. Бытовая техника, электроника, машины, промышленное оборудование – все резко дорожает. По моим прогнозам подобный процесс может добавить к декабрю плюс 1 процент к накопленной с января инфляции".

Винит девальвацию рубля в росте цен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, чем больше ослаблен рубль и дороже доллар, тем стремительнее растут цены на импортные товары. За ними же, неизбежно следуют и все остальные, так как в большинстве российских товаров есть импортная составляющая. То есть, рост валютного курса автоматически означает увеличение продовольственных цен и цен на товары широкого спроса, бытовую технику, автомобили и т.д.

"В первую очередь и быстрее всех дорожают импортные товары повседневного спроса (одежда, обувь, косметика и т.д.), – пояснил "Утру.ру" Артем Деев. – Эти товары в страну завозятся постоянно, и как только меняется курс доллара, моментально взлетают и рублевые цены в магазинах".

По мнению эксперта, чуть медленнее растут цены на продукты питания, поскольку здесь работает эффект оттяжки во времени влияния курса доллара на закупочную стоимость таких товаров. Например, скачок доллара в марте привел к подорожанию продуктов питания уже ближе к маю, когда это стало очень заметно.

"Просто к этому моменту в продажу поступили новые партии продуктов по новым ценам, а до этого момента продавались товары со складов, закупленные раньше по более низким ценам", – говорит Деев.

По его мнению, общий уровень инфляции по итогам этого года будет находиться на отметках 3,9-4,5%. Однако на отдельные категории товаров цены могут вырасти и гораздо больше – на 15-25%.

Юрий ЛЕВЫКИН

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