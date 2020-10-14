Влияние "Северного потока-2" на украинский транзит оценили в России

Влияние "Северного потока-2" на украинский транзит оценили в России
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Незалежная может не волноваться за доходы от российского газа

Запуск "Северного потока-2" не повлияет на транзит газа через Украину. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что Европа заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Россией. Это доказывает та "беспрецедентная поддержка", которая была оказана проекту "Северный поток-2". По мнению Новака, этот "коммерческий проект" не только обеспечит страны ЕС необходимыми объемами голубого топлива, но и не ущемит интересы Украины, по территории которой сейчас проходит один из маршрутов поставок газа из РФ в ЕС.

"Согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, (транзит через Украину – прим.ред.) будет функционировать как минимум до 2024 года",

– успокоил украинцев Новак.

Министр напомнил, что между РФ и ЕС действует утвержденная в 2013 г. "Дорожная карта сотрудничества в сфере энергетики до 2050 года", которая затрагивает все отрасли ТЭК. И хотя сейчас российско-европейский энергодиалог "формально заморожен", совместный Консультативный совет по газу продолжает работать – оценивать объем производства в ЕС и требующиеся для этого поставки российского газа, отметил Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". В этом вопросе она находит полную поддержку Польши, которая на днях оштрафовала "Газпром" на внушительную сумму. Впрочем, судебная тяжба по этому поводу не помешает строительству газопровода. Испытания судов-трубоукладчиков уже начались

Николай ВИКТОРОВ

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