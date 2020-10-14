После заявления Путина в министерстве раскрыли подробности

В ведомстве уточнили, что речь идет о трех украинских компаниях. Ранее на совещании правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия снимет с них санкции.

На сайте Минпромторга опубликован список заводов, которым дадут доступ на наш рынок.

Барский машиностроительный завод – компания специализируется на производстве отопительных котлов, а также линий по розливу алкоголя и безалкогольной продукции.

"Брацлав" – производящая сельхозтехнику компания.

Рубежанский картонно-тарный комбинат известен как один из самых крупных в Незалежной производителей гофрокартона.

"...рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений",

– говорится в заявлении главы министерства Дениса Мантурова.

Снять санкции с ряда украинских компаний предложил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин. На совещании правительства он раскрыл подробности переговоров с представителем украинской оппозиции Виктором Медведчуком и озвучил просьбу промышленников Незалежной. Путин предложение одобрил, особо отметив, что введенные Россией ограничительные меры против Украины были лишь ответом на политику Киева. Санкции Москвы начали действовать с 1 ноября 2018 года – в "черный список" попали как чиновники, так украинские компании, напоминает URA.RU.