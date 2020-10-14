Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
В ведомстве уточнили, что речь идет о трех украинских компаниях. Ранее на совещании правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия снимет с них санкции.
На сайте Минпромторга опубликован список заводов, которым дадут доступ на наш рынок.
"...рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений",
– говорится в заявлении главы министерства Дениса Мантурова.
Снять санкции с ряда украинских компаний предложил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин. На совещании правительства он раскрыл подробности переговоров с представителем украинской оппозиции Виктором Медведчуком и озвучил просьбу промышленников Незалежной. Путин предложение одобрил, особо отметив, что введенные Россией ограничительные меры против Украины были лишь ответом на политику Киева. Санкции Москвы начали действовать с 1 ноября 2018 года – в "черный список" попали как чиновники, так украинские компании, напоминает URA.RU.
Министр считает, что пока не все потеряно