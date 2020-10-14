Объединившаяся с Россией Белоруссия развалит экономику Литвы

Объединившаяся с Россией Белоруссия развалит экономику Литвы
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Два братских государства совершили транзитный маневр, от которого Вильнюс вряд ли оправится

Белорусские эксперты оценили урон, который нанесет литовской экономике потеря партнерских отношений с Минском и Москвой в сфере грузоперевозок. Россия уже отказалась от услуг прибалтийских портов, а теперь займется и переправкой белорусских грузов.

Двойной удар по Литве будет весьма болезненным для экономики этого европейского государства, уверены аналитики. К серьезному ухудшению положения Вильнюс привел конфликт Литвы с Белоруссией.

Александр Лукашенко не стал терпеть нападки прибалтийских приспешников объединенного Запада. В ответ на угрозы ввести санкции против республики ее глава сам стал активно рвать отношения с недоброжелателями. Таким образом Батька серьезно подпортит экономические показатели Вильнюса, уверены эксперты издания Belarus Digest.

Как отмечают аналитики, грузопоток из Белоруссии составляет порядка 30% от всего грузооборота литовского Клайпедского порта. Если же задумка Лукашенко будет реализована, Литва потеряет крупнейшего клиента. А на фоне того, что РФ прекратила возить через ее порты свои грузы, ситуация и вовсе выглядит катастрофической. Такой объединенный удар нанесет серьезный урон прибалтийской державе.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Минск и Москва обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты, калийные удобрения и другие товары с прибалтийских маршрутов на порт в Ленинградской области РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

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