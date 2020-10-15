Российская валюта стала сильно зависеть от новостного потока

Ослабление российской валюты до 77,15 руб. за один доллар и 90,64 за евро вызвано изменением курсовой динамики, которая обусловлена повышением уровня экспорта нефти Китаем в прошлом месяце и прогнозируемым снижением спроса на "черное золото" на текущий месяц, сообщил финансовый эксперт Игорь Галактионов. По его словам, пока что российская валюта не может возлагать надежды на нефть.

В дальнейшем же, уверен эксперт, рубль уйдет в глухую оборону перед натиском евро и доллара. Все негативные тенденции в мировой экономике для российской валюты сохраняются.

Представитель "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой уверен, что колебание рубля на уровне 76,5-77,5 сохранится еще минимум до конца текущей недели. Впрочем, валюта может укрепиться благодаря стабильности цен нефти сорта Brent – в таком случае маловероятно, что доллар поднимется выше 77,5.

Финансовый специалист Дмитрий Гурковский уверен, что новых факторов риска еще никто не увидел – весь негатив уже учтен. Правда, поводов для радости тоже мало: рубль сейчас весьма остро реагирует на любые события. Общий поток новостей содержит определенные сигналы, способные в ближайшее время заставить глобальных игроков прекратить любые рисковые действия. В ближайшее время, уверен эксперт, рубль уйдет в диапазон от 76,8 до 78,5 за доллар и в 90,5 – 92,5 за евро, сообщает Expert.ru.

Ранее финансовый эксперт Алексей Вязовский заявил, что падение рубля приведет к резкому подорожанию промышленного оборудования, бытовой техники и электроники.