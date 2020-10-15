У России нашли козырь в борьбе с США на газовом рынке

У России нашли козырь в борьбе с США на газовом рынке
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Американские топливо может исчезнуть из Европы

США бьются за расширение поставок своего сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза. Однако это не влияет на российский газовый экспорт в ЕС. Напротив, это РФ может в любой момент изменить расклад сил на мировых газовых рынках.

Трубопроводное голубое топливо из РФ всегда будет дешевле американского СПГ, убежден доктор экономических наук Алексей Зубец. Более того, СПГ из Катара для европейцев выгоднее, чем из США. Поэтому покупку американского газа в Европе можно объяснить только политическими причинами. Это доказывает и выступление США против "Северного потока – 2", считает эксперт.

Экономика в данном случае на стороне России. Она всегда сможет выдавить поставщиков СПГ, в том числе американских, с европейского рынка, снизив цены на свое сырье.

"Этот козырь всегда остается в руках России, и это гарантирует то, что американцы не смогут повлиять на рынок газа в Европе", 

приводит Baltnews мнение экономиста.

Ранее стало известно, что в России открыты новые крупные залежи газа. Вот только куда потечет это сырье – в Европу или Азию – будет зависеть от желания ЕС быть надежным партнером РФ. Ситуация вокруг "Северного потока-2" пошла не на пользу репутации европейцев. 

Николай ВИКТОРОВ

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