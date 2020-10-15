Может пострадать газопровод "Сила Сибири"

Вашингтон и Пекин уже не первый год ведут ожесточенные бои за сбыт продукции и экономические сферы влияния. Перипетии в отношениях двух мощные держав сказываются на всем мировом пространстве. Наша страна тоже ощущает на себе негативное влияние американо-китайского конфликта. По мнению экспертов, битва двух крупнейших экономик ударит по стабильности рубля и приведет к оттоку капиталов.

Аналитики из Российского совета по международным делам прогнозируют, что сложная ситуация на международной арене может повлечь обрушение мировых цен на нефть. А это обязательно скажется на благосостоянии нашей страны. В частности, под угрозой будут такие масштабные проекты, как газопровод "Сила Сибири". Низкие цены на сырье ударят по окупаемости этого трубопровода.

Кроме того, торговые войны между США и Китаем могут послужить причиной массового оттока капиталов из нашей страны на фоне общей дестабилизации на мировом рынке, а также привести к падению курса рубля, сообщает РБК.

Кстати, противостояние из экономического может перерасти в более серьезное. Так, недавно Китай обвинил США в нарушении границы эсминцем. Эсминец "Джон Маккейн" попал в территориальные воды Китая у архипелага Сиша, чем вызвал недовольство Поднебесной.

