Берлин не собирается рассматривать закрытие уже завершенного проекта

Правительство ФРГ считает невозможной приостановку "Северного потока – 2". Как отмечает источник, Берлин не намерен рассматривать отмену строительства газопровода со сданным пунктом приема газа и практически завершенной прокладкой.

В Минэкономике Германии заявили, что этот вопрос является лишь "гипотетическим" и не подлежащим комментированию. Как отмечает Telepolis, ведомство весьма ясно высказалось против выхода из проекта.

Также глава комитета Бундестага по экономике Клаус Эрнст поддержал ответ Минэкономики по "Северному потоку – 2", отметив что теперь Германии предстоит выработать стратегию по защите от санкционных угроз Соединенных Штатов.

В Министерстве экономики ФРГ сообщили, что трубопроводная сеть в Любмине в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания уже полностью завершена, а 1 октября энергетическое агентство Дании предоставило разрешение на эксплуатацию "Северного потока – 2".

Ранее глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер заявил, что выход из "Северного потока – 2" станет причиной разорения инфраструктурных проектов, так как из-за такой ситуации частные инвесторы откажутся от финансирования подобных операций.

Эрнст, в свою очередь, отмечал, что заморозка "Потока" из-за Навального станет большим провалом в энергетической сфере и ударом по репутации Берлина.