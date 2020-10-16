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Правительство ФРГ считает невозможной приостановку "Северного потока – 2". Как отмечает источник, Берлин не намерен рассматривать отмену строительства газопровода со сданным пунктом приема газа и практически завершенной прокладкой.
В Минэкономике Германии заявили, что этот вопрос является лишь "гипотетическим" и не подлежащим комментированию. Как отмечает Telepolis, ведомство весьма ясно высказалось против выхода из проекта.
Также глава комитета Бундестага по экономике Клаус Эрнст поддержал ответ Минэкономики по "Северному потоку – 2", отметив что теперь Германии предстоит выработать стратегию по защите от санкционных угроз Соединенных Штатов.
В Министерстве экономики ФРГ сообщили, что трубопроводная сеть в Любмине в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания уже полностью завершена, а 1 октября энергетическое агентство Дании предоставило разрешение на эксплуатацию "Северного потока – 2".
Ранее глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер заявил, что выход из "Северного потока – 2" станет причиной разорения инфраструктурных проектов, так как из-за такой ситуации частные инвесторы откажутся от финансирования подобных операций.
Эрнст, в свою очередь, отмечал, что заморозка "Потока" из-за Навального станет большим провалом в энергетической сфере и ударом по репутации Берлина.
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