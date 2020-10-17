"Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты

"Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
Советские рубли. Фото: Andrey Nekrasov/www.globallookpress.com
Власти в скором времени могут убрать с купюр один ноль, объяснил политолог

Россияне гораздо больше обеспокоены "собственным кошельком", нежели политикой. Такое восприятие весьма актуально в условиях "черных дней", которые все еще впереди, заявил профессор Валерий Соловей, окрещенный в СМИ "Политическим Нострадамусом" за многочисленные политические предсказания. Специалист сообщил, что в Кремле уже выработали определенную стратегию и рассматривают переход к советским зарплатам.

Эксперт уверен: власти давно придумали ряд решений, нацеленных на "спасение" страны. Пока что финансовый сектор правительства ждет "отмашки" от центрального аппарата команды по возможному наполнению госбюджета.

"Как вариант – девальвация рубля. Вторая задача – снятие инфляционного навеса",  - заявил Соловей.

Политолог не исключает, что в будущем государство осуществит деноминацию рубля – у купюр уберут один ноль.

"Наши зарплаты будут похожи на советские. У кого-то они могут быть, наверное, чуть больше", - считает специалист.

Эксперт уверяет, что такой шаг позволит решить множество проблем – кабмин, по его словам, еще весной 2020 года подготовил необходимые для этого решения. Правда, подобные меры носят скорее политический, нежели экономический характер, поэтому Москва не спешит переходить к деноминации рубля, о чем Соловей заявил в интервью сайту "Комсомольская правда".

Ранее Соловей назвал блогера Юрия Дудя одним из подходящим кандидатов на пост президента РФ. Политолог уверен, что журналист обладает "колоссальным потенциалом" для столь ответственной должности.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Потерпит фиаско: окружение Трампа готовится к провалу на выборах

Даже приближенные к главе Белого дома не верят в его победу

Британские СМИ назвали цель "отравления" Навального

Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей