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Россияне гораздо больше обеспокоены "собственным кошельком", нежели политикой. Такое восприятие весьма актуально в условиях "черных дней", которые все еще впереди, заявил профессор Валерий Соловей, окрещенный в СМИ "Политическим Нострадамусом" за многочисленные политические предсказания. Специалист сообщил, что в Кремле уже выработали определенную стратегию и рассматривают переход к советским зарплатам.
Эксперт уверен: власти давно придумали ряд решений, нацеленных на "спасение" страны. Пока что финансовый сектор правительства ждет "отмашки" от центрального аппарата команды по возможному наполнению госбюджета.
"Как вариант – девальвация рубля. Вторая задача – снятие инфляционного навеса", - заявил Соловей.
Политолог не исключает, что в будущем государство осуществит деноминацию рубля – у купюр уберут один ноль.
"Наши зарплаты будут похожи на советские. У кого-то они могут быть, наверное, чуть больше", - считает специалист.
Эксперт уверяет, что такой шаг позволит решить множество проблем – кабмин, по его словам, еще весной 2020 года подготовил необходимые для этого решения. Правда, подобные меры носят скорее политический, нежели экономический характер, поэтому Москва не спешит переходить к деноминации рубля, о чем Соловей заявил в интервью сайту "Комсомольская правда".
Ранее Соловей назвал блогера Юрия Дудя одним из подходящим кандидатов на пост президента РФ. Политолог уверен, что журналист обладает "колоссальным потенциалом" для столь ответственной должности.
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