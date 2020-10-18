Российский деревянный не ждет ничего хорошо при победе Байдена

Если демократ Джо Байден станет следующим президентом США на выборах главы государства 3 ноября, а действующий лидер Дональд Трамп проиграет, то рубль ослабнет. Такой прогноз делают специалисты.

Так, руководитель ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева объяснила – Байден готов отменить рестрикции против Ирана. В результате цена на нефть упадет, вслед за этим рухнет и курс рубля. Более того, в случае такого исхода голосования в Америке, против России могут ввести новые ограничительные меры. При условии, что санкции затронут суверенный долг, доллар взлетит до 85 рублей.

Независимый аналитик Олеся Кухаренка согласна с коллегой – риск новых санкций есть. Однако, по ее мнению, опасность для рубля небольшая. Если рубль упадет до 85-87 за доллар, то российский деревянный сможет быстро вернуться к прежним значениям.

Высказал свою теорию "Московскому комсомольцу" и инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Из-за того, что США ужесточают налоговую политику, страна станет меньше потреблять энергоресурсов. Под давление попадет спрос на черное золото, а также курс российского деревянного, который зависит от вопроса нефти вопроса. Специалист не исключает, что доллар может подняться выше отметки в 85 рублей.

