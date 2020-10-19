Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов

По информации регулятора, на начало осени общий долг домохозяйств поставил исторический рекорд, достигнув 20,6 триллиона рублей. При этом, граждане и сейчас активно продолжают набирать кредиты в банках и МФО, наращивая долговую нагрузку в условиях падающих доходах.

Жуткие цифры

Наравне с абсолютными суммами задолженности простых граждан, пугают и темпы ее нарастания. Так, в августе рост задолженности населения поставил абсолютный рекорд, составив 386 млрд рублей, и это при том, что месяцем ранее эта сумма составляла только 307 млрд рублей кредитов, в июне – 170 млрд рублей, а в мае – 40 млрд. Таким образом, накопленным итогом за последний год долговая нагрузка граждан взлетела на 2,3 триллиона рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сегодня заемщики в среднем отдают банкам каждый четвертый заработанный рубль. Относительная долговая нагрузка на начало октября достигла 25,1%.

Как отмечают в бюро кредитных историй "Эквифакс", наибольшее количество кредитов набрали жители Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областей. Вместе с объемом взятых кредитов растет и просрочка по платежам, чему способствовала пандемия и режим самоизоляции.

Количество кредитов просроченных более чем на 90 дней (банки и МФО), по данным "Эквифакс", уже достигло своего исторического максимального значения за все время наблюдения – 12,6 млн. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

В общей сложности просроченные долговые обязательства россиян перед кредитными организациями превышают 950 млрд рублей, пик роста которой пришелся на август, когда просроченная задолженность подскочила на рекордные 50 млрд рублей.

Лидерами по объему просрочки перед банками и МФО являются Москва (803 тыс.), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). Максимальные темпы ее прироста за год отмечены в Крыму (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чеченской Республике (32,2%).

Почему и доколе?

Причины столь резкого роста задолженности населения по кредитам, а также просроченных платежей в целом понятны. Большинство граждан еще не успело зафиксировать в сознании тот факт, что прежние уровень и качество жизни, скорее всего не вернутся уже никогда. Последние "тучные" годы и относительное экономическое благополучие заставили многих поверить в то, что они действительно могут позволить себе относительно высокий уровень потребления, в том числе и с использованием кредитных денег.

Однако с падением цен на нефть и общим замедлением экономики, экономическая активность в стране начала снижаться, а вместе с ней и доходы значительной части граждан. Переломным моментом стала пандемия и самоизоляция, приведшая к тому, что миллионы россиян лишились доходов на время, или даже на совсем. И если еще совсем недавно, граждане залезали в долги не успев понять, что былой уровень потребления более не соответствует их текущему уровню доходов, то сегодня, при обнулении доходов, они вынуждены занимать только ишь для поддержания минимального уровня потребления. При этом, большинство из них надеется, что в скором времени доходы восстановятся, и кредиты будут возвращены.

"Рост задолженности происходил в течение долгого времени, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Но на фоне пандемии и снижения доходов граждан объем задолженности вырос более значительно. Это одно из кризисных проявлений, когда гражданам становится сложнее оплачивать займы и многие решают реструктурировать кредиты. По мере восстановления экономики и доходов граждан объем задолженности будет постепенно снижаться".

Дорога в ад, или почему нужно бояться ипотеки

Хотелось бы верить, что слова эксперта окажутся пророческими. Однако, к сожалению, текущее развитие событий свидетельствует об обратном. "Вторая волна" пандемии, и риск нового локдауна оставляют все меньше шансов на то самое восстановление экономики, о котором говорит Деев, и как следствие, на снижение задолженности.

На данный момент восстановление экономики после первого локдауна сошло на нет практически во всех ее отраслях, при том, что проценты и штрафы по уже просроченным платежам продолжают критически расти. Ситуация будет ухудшаться с каждым месяцем, а в случае объявления новых карантинных ограничений, для многих заемщиков жизнь вообще превратится в ад.

Впрочем, должники по потребительским кредитам – это еще не самая высокорискованная категория заемщиков. В реальной опасности находятся сотни тысяч россиян, имеющих на руках ипотечные кредиты, на которые сегодня приходится основная часть долговой нагрузки физических лиц. Ситуацию осложняет облегчение условий предоставления льготной ипотеки. Так, по новым правилам на льготных условиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять займ на сумму до 12 млн рублей, и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Согласно последнему решению президента программа льготной ипотеки будет продлена до лета 2021 года. И в этом кроются главные риски для граждан.

Необходимо четко понимать, что предоставление властями программы льготной ипотеки и ее продление не являются действием, направленным на поддержку населения. Главным бенефициаром этой программы являются не граждане, а строительная отрасль, столкнувшаяся с дефицитом спроса. Ситуацию усугубляют последствия "первой волны" пандемии, и опасения нового локдауна.

Подобно всем остальным, строители оказались в сложной ситуации, имея на руках кредиты, при падающем уровне собственных доходов. Однако благодаря лоббистским возможностям стройкомплекса, была продавлена программа льготной ипотеки, а также ее продление. Это позволяет застройщикам за счет притока новых клиентов, польстившихся на сравнительно дешевые ипотечные кредиты, поправить свое материальное положение, а кому-то и просто избежать банкротства.

Для самих же держателей ипотечных кредитов наступает период серьезных рисков, благополучно пережить который удастся не всем. Главная проблема заключается в неизбежном снижении уровня доходов значительной части населения. Этот процесс необратим, так как страна и ее экономика входят в совершенно новый исторический период, не столь благоприятный, по сравнению с предыдущим. Те, кто оценивал платежи по кредиту из расчета сегодняшнего уровня доходов, может столкнуться с тем, что при их падении, обслуживание ипотеки вскоре окажется затруднительным.

Но самая главная опасность для держателей ипотеки состоит даже не в этом. Проблема заключается в перегретости рынка недвижимости и завышенном уровне цен. Это означает, что в среднесрочной перспективе средние цены неизбежно пойдут вниз, а с ними и залоговая стоимость ипотеки. В этом случае, при невозможности обслуживания кредита, владелец ипотеки по суду может лишится не только самой квартиры, но и тех средств, которые были внесены им в качестве первоначального взноса. Не исключен и вариант того, что в случае сильного падения цен на заложенную квартиру, в добавок к ее изъятию за ним будет еще и признан долг.

Современная история знает пример ипотечного кризиса, случившегося в 2007 году в США, повлекшего за собой едва ли не новую Великую депрессию. России тогда удалось избежать подобных катаклизмов, а ее жителям так и не довелось познакомиться со всеми прелестями ипотечного кризиса. На этот раз им может повезти не так сильно…