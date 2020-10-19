Американские миллиарды достанутся России - эксперты КНР

Американские миллиарды достанутся России - эксперты КНР
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
США проиграли битву за китайский рынок продовольствия

Уделив некоторое время назад особое внимание развитию сельского хозяйства, Россия уже получает плоды. Она не только увеличила собственное производство мяса, зерна и других культур для внутреннего потребления, но и добилась хороших контрактов с зарубежными партнерами. Одним из крупнейших потребителей российского продовольствия стал Китай.

В планах РФ и КНР довести годовой товарооборот до 200 млрд долларов уже через несколько лет. Особые надежды на поставки сои. Китай импортирует миллионы тонн этого зерна, большей частью из США. Но торговая политика Вашингтона заставляет Пекин искать более надежных партнеров. И Россия может урвать этот кусок пирога стоимостью в несколько миллиардов долларов, пишет китайское издание Sohu.

"Эти деньги недополучат США", – приводит "ПолитРоссия" мнение китайских обозревателей.

По их мнению, Дальний Восток РФ прекрасно подойдет для выращивания сои и отправки ее потребителям в КНР. Пекин готов инвестировать огромные средства в развитие сельского хозяйства в приграничных регионах РФ. Такое сотрудничество будет выгодно России и Китаю, но не американским производителям, теряющим миллиардные контракты.

Ранее действия РФ на экспортном рынке доставили неприятности американским производителям кукурузы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Гость
Это в том случае если Дальний Восток не станет частью Китая. Там уже и так больше половины населения китайцы!
Да не кому дальний восток не нужен, там достаточно суровый климат.
Гость
Ответить
Это в том случае если Дальний Восток не станет частью Китая. Там уже и так больше половины населения китайцы!
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