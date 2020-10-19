США проиграли битву за китайский рынок продовольствия

Уделив некоторое время назад особое внимание развитию сельского хозяйства, Россия уже получает плоды. Она не только увеличила собственное производство мяса, зерна и других культур для внутреннего потребления, но и добилась хороших контрактов с зарубежными партнерами. Одним из крупнейших потребителей российского продовольствия стал Китай.

В планах РФ и КНР довести годовой товарооборот до 200 млрд долларов уже через несколько лет. Особые надежды на поставки сои. Китай импортирует миллионы тонн этого зерна, большей частью из США. Но торговая политика Вашингтона заставляет Пекин искать более надежных партнеров. И Россия может урвать этот кусок пирога стоимостью в несколько миллиардов долларов, пишет китайское издание Sohu.

"Эти деньги недополучат США", – приводит "ПолитРоссия" мнение китайских обозревателей.

По их мнению, Дальний Восток РФ прекрасно подойдет для выращивания сои и отправки ее потребителям в КНР. Пекин готов инвестировать огромные средства в развитие сельского хозяйства в приграничных регионах РФ. Такое сотрудничество будет выгодно России и Китаю, но не американским производителям, теряющим миллиардные контракты.

Ранее действия РФ на экспортном рынке доставили неприятности американским производителям кукурузы.